Groane

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Daniele Cruccu relativa alla rotatoria di accesso alla Saronno-Monza

Nonostante l’apertura del McDonald’s risalga a quasi un anno, ad oggi non si vede traccia della rotatoria, nonostante fosse stata garantita per il mese di settembre scorso, dopo i notevoli ritardi. Non tutti hanno notato che la prevista rotatoria non si trova sul territorio di Solaro (o perlomeno non del tutto).

È preoccupante se l’amministrazione di Solaro sta davvero investendo risorse su opere che ricadono fuori dal proprio territorio. La questione della rotonda a Saronno solleva seri dubbi sulla gestione delle risorse pubbliche e sugli accordi presi. Sarebbe utile ottenere chiarimenti, in particolare per capire quali siano gli accordi intercomunali (se esistono) e se la manutenzione di tali opere sarà a carico di Solaro.

Invece, per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, è fondamentale verificare se questi coprano effettivamente le spese previste e, in caso contrario, se ci sarà bisogno di ulteriori fondi pubblici per sopperire a eventuali mancanze. I cittadini attendono chiarimenti dall’assessore.

