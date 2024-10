Calcio

CARONNO PERTUSELLA / VENEGONO SUPERIORE – Molti gli anticipi di calcio locale nell’inteso pomeriggio e nella serata di sabato.

In serie D ben sei anticipi: per la Varesina di Venegono Superiore la sconfitta sul terreno della Pro Sesto, 1-0. Si è giocato anche Desenzano-Fanfulla 0-0, Casatese-Magenta 2-1, Ciliverghe-Pro Palazzolo 3-0, Club Milano-Breno 1-0 e in serata Ospitaletto-Chievo 2-1. In classifica guida l’Ospitaletto con 20 punti, Desenzano 19 punti, terze Varesina, Pro Sesto e Sant’Angelo a 17 punti.

In Eccellenza quattro partite. Nel pomeriggio Vergiatese-Solbiatese 0-4, Caronnese-Lentatese 2-1, Meda-Cinisello 1-1 e Sedriano-Mariano 1-3. In classifica Solbiatese 19 punti, Mariano 17, Ardor Lazzate 13, Caronnese e Vergiatese 12 punti. Domenica il match clou è Fbc Saronno-Pavia, alle 15.30 allo stadio Colombo Gianetti di via Biffi a Saronno.

