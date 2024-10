ilSaronnese

UBOLDO – E’ già iniziato il countdown per la messa in onda con tanta curiosità e una punta di orgoglio degli uboldesi. Giovedì 17 ottobre le telecamere del Tg3 Lombardia sono arrivate a Uboldo per raccontare l’esperienza di maestro elementare di Gianni Rodari.

A raccontarlo Alessandro Colombo: “Con la bravissima giornalista Donatella Negri abbiamo ripercorso, attraverso il registro di classe originale, l’anno di insegnamento in paese di Gianni Rodari. Abbiamo parlato del libro e dello spettacolo teatrale “Io, il Favoloso Gianni” che narra la storia della prima vita dello scrittore. I suoi primi 23 anni di vita come maestro elementare e non solo”.

Ora non resta che attendere la messa in onda nella trasmissione “Buongiorno Italia”.

