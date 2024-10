Volley

CARONNO PERTUSELLA / SARONNO – Seconda giornata per il campionato di volley maschile serie B, per la Rossella Pallavolo Caronno sconfitta all’esordio, oggi la possibilità di riscattarsi sul campo del Desio. Incontro previsto dalle 21 alla Palapalestra Pertini di via Milano a Desio. “Potrete seguire la partita in diretta sul nostro canale Youtube, dalle 20.45” fanno sapere i dirigenti caronnesi.

A seguire l’intervista all’allenatore caronnese, Claudio Gervasoni.

Esordio casalingo per la Pallavolo Saronno che riceve il Ciriè: si gioca alle 18 al palasport Dozio di via Biffi nella città degli amaretti. “Per tutti coloro che non riescono ad essere presenti sarà organizzata la diretta Facebook” annunciano dal Saronno.

La Miretti Limbiate gioca in casa contro l’Alto Canavese, partita con inizio alle 20 al centro sportivo Blu di via Tolstoj a Limbiate.

