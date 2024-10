Sport

SARONNO – Già tempo di riconfermarsi per gli amaretti della serie B di Saronno che dopo l’inizio coi fiocchi a Pinerolo contro Valchisone, oggi, sabato 19 ottobre alle 18 affrontano i piemontesi di Cirié.

Entrambe le squadre sono a punteggio pieno dopo la prima partita e guidano la classifica insieme al terzetto composto da Limbiate, Novi Ligure e Alto Canavese. Sarà dunque un esordio casalingo complicato ma allo stesso tempo stimolante e avvincente per i ragazzi di coach Luca Chiofalo, che davanti al pubblico del Paladozio di via Biffi si scontreranno con una delle squadre candidate a lottare per i vertici del girone.

Già sabato scorso nel post-partita il capitano Federico Fontana, consapevole della forza di Cirié, aveva messo in guardia gli amaretti riguardo all’impegno di domani: “Cirié è squadra forte e ben strutturata, costruita per vincere”. Ci aspetta dunque un match di alto livello tra due squadre che hanno cominciato nel migliore dei modi il loro cammino e non intendono arrestarsi in alcun modo.

