SARONNO-CARONNO-LIMBIATE – Saronno, Caronno e Limbiate oggi sono scese in campo per la seconda giornata del campionato di serie B nazionale di volley maschile.

Esordio casalingo amaro per gli amaretti che partono forte ma poi si spengono contro Cirié e cedono al quarto set. Dopo il primi due set giocati testa a testa, i biancoblù hanno sofferto probabilmente un calo fisico e mentale nella seconda metà del match, mentre la prestazione degli avversari andava in crescendo. Da segnalare l’infortunio di Claudio Gaggini al termine del terzo set: caviglia sinistra fasciata per lui, da valutare l’entità ma non dovrebbe essere nulla di preoccupante.

Limbiate vince per 3-1 dominando contro Alto Canavese davanti al proprio pubblico e si assesta in cima alla classifica a punteggio pieno dopo le prime due partite. La giovane Caronno riscatta l’esordio di settimana scorsa e vince 1-3 in trasferta a Desio (nella foto i festeggiamenti della squadra di mister Gervasoni al centro del campo).

I risultati dei 3 match di questo weekend:

SARONNO 1 -3 CIRIE’ (22-25 25-17 25-16 25-17)

LIMBIATE 3-1 ALTO CANAVESE (23-25 25-20 17-25 18-25)

DESIO 1-3 CARONNO (28-26 11-25 20-25 22-25)

In attesa del match tra Sant’Anna e AG Milano che si disputerà domani alle 18 a Torino, ecco la classifica del girone A aggiornata dopo la seconda giornata:

Appaiate in testa Limbiate e Cirié, uniche due squadre a punteggio pieno (6 punti); seguono Caronno, Novi Ligure e Garlasco (4 punti); poi il terzetto Saronno, Parella Torino e Alto Canavese (3 punti); a seguire Sant’Anna Torino*, Yaka Volley Malnate e Vero Volley (2 punti); e infine AG Milano*, Desio e Valchisone (0 punti).