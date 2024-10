Sport

LUMEZZANE – Trasferta tosta e complicata per l’AZ Pneumatica Robur Saronno reduce dalla prima vittoria in campionato e impegnata al PalaLumenergia contro la capolista Virtus Lumezzane per la sesta giornata della Serie B Nazionale Old Wild West.

Nei primi minuti la partita è equilibrata. Lumezzane si appoggia ad uno strepitoso Amici da 34 punti mentre Saronno distribuisce e chiude avanti il primo periodo di due punti. I quarti centrali però sono tutti dei padroni di casa, bravi a trovare soluzioni e continuità: 55 punti subiti in venti minuti sono troppi per reggere l’urto e lentamente il match sfugge di mano.

I bresciani sono più pronti, prendono più rimbalzi, convertono più azioni e si portano sopra in ampia doppia cifra. Nel finale i ragazzi provano ad avvicinarsi e arrivano fino al 79-71 del 33′ con i liberi di Nasini. Nell’istante di difficoltà Baldini risponde con la tripla che riapre le distanze ed i minuti conclusivi sono di controllo per i padroni di casa, fino al 98-82 della sirena.

Dopo una settimana dura e dispendiosa, i ragazzi ora avranno qualche giorno in più per preparare la difficile partita casalinga con Mestre; la formazione veneta condivideva la vetta con Lumezzane prima di cadere in questo turno con Legnano. Prosegue dunque il tour de force con le migliori del campionato, sempre con la stessa energia ed intensità, per provare ad emergere.

Prossimo appuntamento dunque sabato alle 17 al PalaBorsani di Castellanza, si torna in casa, in attesa di Mestre.

