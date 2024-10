Domenica alle 18 i ragazzi saronnese di coach Stefano Gambaro incontrano una delle squadre che meglio ha interpretato quest’inizio di stagione, reduce dall’ampia vittoria con Faenza e dallo stop esterno con la corazzata Mestre nell’infrasettimanale. I bresciani in casa sono ancora imbattuti ed hanno un ruolino di altissimo livello. Insomma, ennesima gara da affrontare con carica e coraggio per provare a dare seguito alla bella imposizione di giovedì con Trevigliogalvizzata dal successo infrasettimanale contro Treviglio che ha consentito di lasciare l’ultimo posto in graduatoria in questo campionato di serie B, è pronta a scendere sul parquet per la battaglia.