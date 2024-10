Calcio

CESATE – Partita dinamica giocata su alti ritmi di gioco quella disputata nel primo pomeriggio di oggi 20 ottobre a Cesate dove i padroni dell’Sc United, in occasione della settima giornata di campionato del girone B della prima categoria lombarda, hanno ospitato la Gerenzanese.

Il match si sblocca al minuto 34 del primo tempo regolamentare con i padroni di casa che si portano in vantaggio grazie alla rete di Cicola. La reazione della Gerenzanese arriva dopo pochi minuti con Aloe che, precisamente al 42′, concretizza dagli undici metri un calcio di rigore concesso dal direttore di gara per fallo di mano in area e pareggia momentaneamente i conti. Nella ripresa l’Sc United si riporta in vantaggio con una grande conclusione di Rivella che, nonostante i numerosi tentativi offensivi degli ospiti, regala la vittoria alla propria squadra.

L’Sc United vince, dunque, una partita combattuta e non semplice grazie alla quale resta ancorata al gruppo di testa del girone ad una sola lunghezza di distanza dalle capoliste Bovisio Masciago e Ardisci e Maslianico 1902. La Gerenzanese, invece, rimedia la terza sconfitta stagionale e resta a quota 10 punti all’ottavo posto della classifica

(foto da archivio)