AROSIO – Scontro domenicale fondamentale per la Cogliatese che affronta in trasferta la Stella Azzurra Arosio. Crocevia importante per la formazione di Biemmi vista la vicinanza in classifica con i diretti avversari : la sfida comincia con una breve fase di studio da entrambe le parti, poi la Cogliatese prende in mano il pallino del gioco e costringe l’Arosio a difendersi nella propria metà campo. Al 16’ arriva il vantaggio con Borghi che trova la via del gol per la seconda partita consecutiva, gran filtrante di Capici verso l’interno del campo e il nr. 7 biancoazzurro è bravo a controllare la sfera e freddare il portiere avversario con un rasoterra a fil di palo. Dieci minuti piu tardi, Rose a tu per tu con l’estremo difensore sfiora il gol ma la palla carambola in calcio d’angolo; sugli sviluppi di quest’ultimo, è ancora protagonista Borghi che entra in area palla al piede dopo un dribbling e scarica per Balestrini, il centrocampista biancoazzurro stoppa e calcia rasoterra infilando la rete del 2-0. Calano il tris gli ospiti al 34’ : Borghi continua a seminare il panico, tiro-cross potente dove arriva puntuale Avella che incorna sottoporta. Accorcia subito l’Arosio con Gueye, uno-due preciso con Della Valle e battuto Ortolan con un diagonale preciso. Il primo tempo si chiude con una clamorosa chance per Cimnaghi che calcia un rigore in movimento ma la palla si spegne di un soffio a lato.

Nella ripresa calano i ritmi e la Cogliatese si mette in gestione senza correre grandi pericoli. All’80 peró si riapre la partita, calcio di rigore per un fallo di mano fischiato in favore dell’Arosio e capitan Taormina è perfetto dagli undici metri a spiazzare Ortolan. Nel finale tentano l’arrembaggio i padroni di casa ma non riesco a pareggiare, la Cogliatese porta a casa la vittoria e i tre punti col punteggio di 3-2. Una partita divertente e ben giocata dai biancoazzurri che trovano il secondo successo stagionale. La prossima partita si gioca contro il Don Bosco Cesano, anticipo del sabato sera alle 18 al centro Ronchi di Saronno.

Stella Azzurra Arosio – Cogliatese : 2-3

Stella Azzurra Arosio : Germano, Timis, Pavone, Consonni, Imperatore, Ciceri, Di Caterina, Taormina, Lo Prete, Della Valle, Gueye. A disposizione : Viganó, Villa, Ficara, Ndiaye, Minora, El Abbassi, Benatti, Mirabella, Beacco. All. Capobianco

Cogliatese : Ortolan, Pastore, Rose, Manno, Belotti, Chiari, Borghi, Balestrini, Avella, Cimnaghi, Capici. A disposizione : Corona, Del Bianco, Ferrario, Muraca, Murari, Pivato, Ventrella, Zampieri. All. Biemmi

Marcatori : 16pt Borghi (C), 27pt Balestrini (C), 34pt Avella (C), 36pt Gueye (A), 35st Taormina (A).