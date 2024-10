Calcio

FIGINO SERENZA – Nel comasco, per la settima giornata del campionato di Seconda categoria, oggi pomeriggio un pari con tantissimi gol per la Frazione calcistica Dal Pozzo. Coi locali del Figino calcio, infatti, è finita 3-3. A segno per gialloverdi sono andati Restelli, Fagotti e Daga. Un pari che consente al Dal Pozzo di muovere la classifica e tenere a distanza di sicurezza le zone pericolanti della graduatoria.

I risultati di questo pomeriggio

Figino calcio-Dal Pozzo 3-3, Aurora Desio-Cesano Maderno 0-2, Db Cesano Maderno-Polisportiva Veranese 1-0, Giussano-Novedrate 1-2, Molinello-Mascagnii 2-0, Polisportiva Di Nova-Varedo 4-0, Stella Azzurra Arosio-Cogliatese 2-3, posticipo Celtica-Virtus Cermenate.

Classifica

Figino calcio 16 punti, Virtus Cermenate 15, Polisportiva Di Nova, Db Cesano Maderno e Cesano Maderno 14, Aurora Desio 13, Polisportiva Veranese e Giussano 12, Novedrate 11, Molinello 9, Dal Pozzo e Cogliatese 8, Varedo e Stella Azzurra Arosio 3, Celtica 2, Mascagni 0.

(foto: saluto finale dei giocatori della Frazione calcistica Dal Pozzo ai tanti tifosi che li hanno seguiti ache in occasione di questa trasferta a Figino)

