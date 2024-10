Calcio

SARONNO – Oggi la sfida più attesa del settimo turno di Eccellenza, quella tra Fbc Saronno e Pavia, due formazioni che puntano in alto e che non possono più sbagliare. Tanti i temi del pre-partita: in settimana l’arrivo al Saronno del nuovo tecnico Fiorenzo Roncari che ha sostituito Marco Varaldi dopo tre sconfitte consecutive; sull’altro fronte un Pavia in silenzio stampa e che sa di non poter inciampare ancora. Mentre gli ultras saronnesi hanno chiamato tutti a raccolta perchè ci sia la più bella cornice possibile allo stadio Colombo Gianetti questo pomeriggio, ma hanno anche manifestato – con un comunicato – solidarietà agli arcirivali pavesi, che sono in polemica con la loro società.

L’allenatore dei biancocelesti, Roncari, dopo la seduta di training al centro sportivo di Bregnano, ha parlato della gara domenicale: “Una partita tosta? Lo sono tutte, quelle che ci attendono nel breve futuro. Pavia, Rhodense e Sestese, saremo senza tregua. Serviranno tutte le energie fisiche e mentali per cercare, come dobbiiamo, di fare il pieno. Ma bisognerà innanzitutto meritarselo”.

Gli anticipi

In Eccellenza ieri quattro partite. Nel pomeriggio Vergiatese-Solbiatese 0-4, Caronnese-Lentatese 2-1, Meda-Cinisello 1-1 e Sedriano-Mariano 1-3.

Classifica

Solbiatese 19 punti, Mariano 17, Ardor Lazzate 13, Caronnese 12, Sestese e Meda 10, Ispra, Pavia, Lentatese, Fbc Saronno 9, Rhodense e Sedriano 8, Casteggio 7, Cinisello 5, Legnano 2, Base 96 Seveso 1, Robbio Libertas 9.

