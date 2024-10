Calcio

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese trova il quarto risultato utile consecutivo grazie alla vittoria nella partita disputata nel primo pomeriggio di oggi 19 ottobre nello stadio comunale di Caronno Pertusella dove è andata in scena la settima giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia contro la Lentatese.

La cronaca – I padroni di casa partono subito forte e, dopo soli 10 minuti dal fischio d’inizio del direttore di gara, si portano in vantaggio con una conclusione dalla lontananza di Savino che inganna l’estremo difensore avversario grazie anche a una deviazione di un difensore ospite. Dopo lo svantaggio, la Lentatese prova a reagire prima con Siano e poi con l’attaccante classe 2007 Buzzetti non trovando, però, la rete del pareggio. Al minuto 34′ è la Caronnese a rendersi nuovamente pericolosa con Cannizzaro che, dopo aver recuperato il pallone in area di rigore grazie ad un errore clamoroso della difesa avversaria, si divora la rete del 2-0 per ben due volte, solo davanti al portiere la prima e a porta sguarnita la seconda facendo, così, finire il primo tempo con il risultato di 1-0.

Nel secondo tempo scendono meglio in campo gli ospiti che, precisamente al 7′ della ripresa, riescono a pareggiare momentaneamente il risultato con un bellissimo goal di Molteni che in acrobazia, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, insacca in porta. I padroni di casa, dopo un primo quarto d’ora di gioco durante il quale sembrava essere sopraffatta dagli avversari, riprendono il possesso del pallone. Gli animi si accendono ancor maggiormente al minuto 63 quando il direttore di gara, pur essendo ad un metro dal contatto, non concede un netto calcio di rigore alla Caronnese che, però, resta lucida e, dopo meno di un minuto, trova il goal del 2-1 con una grande conclusione dalla lontananza di Sorrentino. Dopo un goal clamorosamente divorato da Becerri nel recupero, il direttore di gara decreta la conclusione della partita che si chiude, dunque, con il risultato di 2-1.

La Caronnese, nonostante le numerose occasioni offensive limpide sprecate, riesce a conquistare 3 punti vincendo una partita non semplice grazie ai goal di Savino e Sorrentino contro una squadra che non perdeva dalla prima giornata di campionato. Con la vittoria odierna, i rossoblu di Caronno Pertusella volano al quarto posto della classifica con 12 punti.

Su ilSaronno anche l’intervista all’allenatore della Caronnese, Michele Ferri.

Parla anche il tecnico ospite, Simone Fossati.

Disponibile inoltre la cronaca play by play con alcune immagini del match.

Caronnese-Lentatese 2-1

CARONNESE (4-3-3): Paloschi; Dilernia, Galletti, Sorrentino, Napoli (44’ pt Battistella); Malvestio, Savino (43’ st Cerreto), Zibert (9’ st Becerri), Cannizzaro (23’ st Paltrinieri); Doumbia (12’ st Corno), Colombo. A disposizione Vergani, Lofoco, Oliviero, Tondi. All. Ferri.

LENTATESE (4-4-2): Menegon; Pignatiello (34’ st Musazzi), Arienti, Dugnani, Carrino; Balduzzi (26’ st Malacarne), Molteni, Siano, Siviero (17’ st Motta); Diaferio, Buzzetti (37’ st Leone). A disposizione Leoni, Cogotzi, Di Mango, Filomeno, Cotugno. All. Fossati.

Arbitro: La Rocca di Milano (Sall di Bergamo e Merlini di Milano).

Marcatori: 9’ pt Savino (Ca), 7’ st Molteni (L), 19’ st Sorrentino (Ca).