CARONNO PERTUSELLA – Prima di Caronnese-Lentatese di sabato pomeriggio allo stadio di corso della Vittoria un minuto di silenzio ed il commosso di ricordo di Costanza Reina, figlia di Augusto – per tanti anni patron della società – e moglie dell’ex presidente Umberto Gambaro. Costanza è scomparsa nei giorni scorsi.

La Caronnese l’ha ricordata così.

La Società Calcistica Caronnese, le sue squadre e tutti i collaboratori si stringono al dolore della famiglia Reina per la scomparsa di Costanza, figlia di Augusto, nostro storico Presidente che ci ha lasciati pochi anni fa. Era stata proprio lei, insieme al marito Umberto, a prendere le redini della nostra società. Costanza era persona delicata, elegante, mai sopra le righe: amava poco stare sotto i riflettori ma la sua presenza è stata determinante per garantire continuità all’attività della nostra società. L’attuale proprietà della Caronnese la ricorda come una bella persona, sempre attenta al bene della nostra associazione e a cui promettiamo ancora in questo momento di grande dolore la volontà di proseguire quel percorso sano, carico di solidi valori sportivi e di grande passione che la sua famiglia ha trasmesso a tutti noi, salvaguardando e sviluppando il suo amato settore giovanile, mai così numeroso come proprio in questa stagione sportiva.

La Caronnese partecipa al campionato di Eccellenza, sabato ha battuto la Lentatese 2-1.

(foto: sopra i giocatori nel minuto di silenzio a centrocampo; sotto Costanza Reina)

20102024