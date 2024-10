Calcio

In una giornata ricca di emozioni, l’Ardor Lazzate e l’Ispra si sono battuti in un acceso pareggio per 2-2, con i gol di De Bernardi per gli ospiti e una doppietta di Marioli per i padroni di casa. Nella sfida tra il Casteggio 1898 e il Robbio Libertas, i due team hanno chiuso senza reti. Il FBC Saronno è stato superato in casa dal Pavia, che ha vinto 2-1 grazie ai gol di Perna e Poesio. Infine, il Rhodense ha vinto 3-2 contro la Sestese, mentre il Legnano ha mantenuto il passo vincendo 2-0 contro il Base 96 Seveso.

Eccellenza – Risultati, marcatori e classifica

2-2 Reti: 7′ pt De Bernardi (I), 30′ pt Marioli (A), 34′ pt Marioli (A), 9′ st Garcia (I)0-01-2 Reti: 29′ pt Perna (P), 22′ pt Poesio (P), 52′ st Mammetti (S)3-2 Reti: 33′ pt Pedergnana (R), 12′ st Orlandi (R), 21′ st Scapuzzi (R), 35′ st Autogoal (S), 41′ st Romano (S)2-0 Reti: 16′ pt Ferulli (L), 41′ st La Torre (L) Classifica: Solbiatese 19, Mariano 17, Ardor Lazzate 14, Caronnese 12, Pavia 12, Vergiatese 12, Rhodense 11, Meda 10, Ispra 10, Sestese 10, Lentatese 9, FBC Saronno 9, Casteggio 8, Sedriano 8, Cinisello 5, Legnano 5, Robbio 1, Base 96 Seveso 1.