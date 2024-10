Groane

LAZZATE – Come annunciato in precedenza, a seguito della cessazione di attività in Lazzate del dottor Doroteo Panaro, dal giorno 21 ottobre sarà attivo il nuovo Ambulatorio medico temporaneo che potrà fornire il servizio di assistenza a tutti i pazienti di Lazzate e degli altri comuni dell’ambito, rimasti senza medico di medicina generale.

Dell’apertura della nuova struttura sanitaria sono stati informati da Asst anche i sindaci di Misinto, Cogliate e Ceriano Laghetto, con una nota in cui si puntualizza: “Stante l’impossibilità di reperire un nuovo medico disponibile ad assumere un incarico, ancorché provvisorio, al fine di garantire continuità nell’assistenza sanitaria, gli assisiti potranno avvalersi di specifico ambulatorio medico temporaneo Amt attivo a Lazzate in Via Largo Martiri delle Foibe, 8 presso Sede Avis”.

La stessa nota di Asst Brianza chiarisce che “l’accesso all’ambulatorio avviene solo su appuntamento, chiamando il numero unico centralizzato di Asst Brianza 039.6657199 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 16, oppure scrivendo una mail a: [email protected].

Gli orari di apertura dell’Ambulatorio Medico Temporaneo di Lazzate sono pubblicati sul sito internet Asst Brianza, nella pagina raggiungibile direttamente da questo link.

“Di fronte ad una situazione già precaria con precedenti cessazioni e aggravata improvvisamente dalla cessazione per trasferimento del dottor Panaro, ci siamo attivati subito in collaborazione con Ats per individuare e mettere a disposizione uno spazio adeguato ad accogliere il nuovo Amt – spiega il sindaco Andrea Monti – in questo modo riusciamo a garantire il servizio ai molti pazienti, di Lazzate e delle Alte Groane rimasti in questi mesi senza medico, vista la perdurante difficoltà a reclutare nuovi medici di medicina generale. Con l’Amt a Lazzate sicuramente vengono ridotti i disagi per i nostri cittadini”.

In questi giorni, Amministrazione comunale e Ats stanno lavorando per trovare una soluzione per la campagna di vaccinazione antinfluenzale, le cui modalità di accesso verranno comunicate appena possibile.

