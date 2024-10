ilGro

MOZZATE – Un nido di vespe all’ingresso del plesso scolastico di Mozzate ha richiesto, nei giorni scorsi, l’intervento dei vigili del fuoco. L’intervento è stato richiesto dalla dirigenza scolastica che, nella mattinata di martedì 15 ottobre, ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco di Appiano Gentile, prima che qualcuno potesse essere punto.

Nessuno, tra bambini, personale scolastico e docenti, ha riportato conseguenze per le punture di insetto: si è trattato di un’operazione preventiva a qualunque criticità: non solo la puntura delle vespe è molto dolorosa, ma potrebbe essere anche pericolosa in caso di reazioni allergiche. L’intervento è stato tempestivo e ha richiesto poco tempo per gli esperti, che hanno rimosso il nido, collocato proprio all’ingresso del plesso scolastico.

(foto archivio)

