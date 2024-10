news

Con il Bitcoin in continua ascesa, token come Pepe, Book of Meme e Pepe Unchained stanno attirando un’attenzione enorme.

PEPE sale dell’11%: riuscirà a continuare così?

Prima di tutto, parliamo di Pepe (PEPE).

Dopo un periodo di calma, questa meme coin ispirata alla rana è tornata in movimento, con un valore attuale di circa $0,0000100.

Ciò rappresenta un aumento del 10% nell’ultima settimana.

Nonostante un leggero ritracciamento, il grafico di PEPE mostra ancora una tendenza promettente con massimi e minimi crescenti.

Ma dove potrebbe andare PEPE adesso?

Molti trader stanno puntando al livello di $0,0000119, dato che il token ha raggiunto il suo picco il 29 settembre.

Questo rappresenterebbe un ulteriore aumento del 13%.

Aggiungendo hype al sentiment di mercato, i creatori di PEPE hanno recentemente twittato riguardo a un potenziale “superciclo delle meme coin” nelle prossime settimane.

Il loro tweet ha attirato molta attenzione, aumentando ulteriormente la domanda per PEPE e altre meme coin.

Nel complesso, potrebbe esserci ancora un po’ di ottimismo per questo token tanto amato.

BOME decolla e sfida PEPE

Anche il Book of Meme (BOME) sta attraversando un periodo rialzista.

Questa meme coin a tema rana ora viene scambiata intorno a $0,0065 dopo un aumento del 54% negli ultimi sei giorni.

Impressionante, ma c’è di più.

BOME era effettivamente salita del 90% all’inizio di questa settimana, ma ha incontrato una forte resistenza a $0,0111.

Il token ha rimbalzato su questo livello quattro volte da giugno.

Quindi, è meglio PEPE o BOME?

Sebbene l’aumento di Book of Meme sia notevole, la crescita costante di Pepe e la sua presenza più ampia nel mercato delle meme coin potrebbero dargli un vantaggio.

Inoltre, il sentiment della comunità verso PEPE è dell’86% bullish su CoinMarketCap, superiore a quello di BOME.

Sembra che PEPE possa essere un candidato più solido per avere guadagni.

Anche se potrebbe esserci un po’ di incertezza a breve termine dopo un rally così ripido, la meme coin originale a tema rana sembra trovarsi in una posizione molto migliore.

Pepe Unchained ha più potenziale di PEPE e BOME? La prevendita superiore a $20 milioni fa scalpore

Mentre PEPE e BOME si sfidano, c’è un’altra meme coin che si unisce alla corsa: Pepe Unchained.

Sebbene abbia un tema stile rana, Pepe Unchained si differenzia in modo significativo da queste due altre meme coin.

Il team sta costruendo la propria catena Layer-2 chiamata Pepe Chain.

Questa catena è progettata specificamente per le meme coin ed è prevista per essere 100x più veloce di Ethereum.

Secondo il whitepaper di Pepe Unchained, ci saranno anche commissioni di transazione minime.

Aggiungendo un DEX personalizzato e un bridge istantaneo a Ethereum, è chiaro che il team di Pepe Unchained sta creando un ecosistema esclusivo per i trader “degen”.

Questa utilità è ciò che distingue PEPU da PEPE e BOME.

Mentre queste meme coin si basano sull’hype, Pepe Unchained ha un caso d’uso genuino e un’app di staking che offre APY stimati del 111%.

Questo significa che gli investitori di PEPU possono guadagnare ricompense sostanziali semplicemente detenendo i token.

Gli investitori cripto stanno iniziando a prestare attenzione a questa opportunità.

La prevendita di Pepe Unchained ha raccolto oltre $20 milioni, offrendo token PEPU a soli $0,0103 ciascuno.

Gli investitori interessati possono partecipare alla prevendita utilizzando ETH, USDT, BNB o una carta di credito.

Il noto influencer cripto ClayBro, che ha un ampio seguito su YouTube, ha persino previsto che PEPU potrebbe essere “il prossimo a decollare” quando il mercato bullish riprenderà.

Quindi, è Pepe Unchained una meme coin migliore da tenere d’occhio rispetto a Pepe o Book of Meme?

È difficile dirlo in questo momento, ma date le sue ambizioni uniche nel Layer-2, ha sicuramente un potenziale solido a lungo termine.