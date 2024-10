DOGE è la prima meme coin per capitalizzazione di mercato, con circa 18 miliardi di dollari è una delle più performanti di sempre. Il meme è conosciuto in lungo e in largo e non bisogna dimenticare che è stato il primo token di questo segmento, è comprensibile quindi che mantenga questa posizione di predominio, un po’ come succede per Bitcoin per il resto delle criptovalute.

Allo stato attuale, però, DOGE è anche una delle cripto più performanti del momento, ha fatto infatti registrare un aumento del 13,4% nell’ultima settimana, ed è scambiata a 0,1225$ secondo i dati di CoinMarketCap.

Questo recente pump può essere attribuito a una ripresa generale dell’industria, durante la quale anche BTC sta ottenendo risultati degni di nota, superando i 68.000 dollari. DOGE è quella che tra le prime tre meme coin ha fatto registrare l’incremento migliore, seguita da SHIB con +6,12% e PEPE con +8,84%.

Chi segue il mercato delle criptovalute sa che DOGE ha un legame a doppio filo con il noto imprenditore Elon Musk. Molti analisti del settore hanno suggerito che la ripresa della meme coin potesse essere attribuibile proprio a movimentazioni messe in atto da uno degli uomini più ricchi al mondo che non ha mai smesso di lodare questo token.

A sostenere la possibilità di un intervento di Musk sono diversi analisti che hanno condiviso su X le proprie opinioni, come Bluntz_Capital.

$doge going mental today while all the other memes have been sliding.

somethings cooking and i cant help but feel its something elon related

👀 pic.twitter.com/2yyNiWnfQA

— Bluntz (@Bluntz_Capital) October 16, 2024