SARONNO – Il 21 ottobre inizieranno i corsi e percorsi di formazione dedicati a tutte le fasce di età: i TgpLab, che tornano ad animare il palco del Teatro della Città di Saronno con percorsi specifici dedicati a bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni e a giovani ed adulti dai 19 ai 99 anni.

I percorsi YoungLab, JuniorLab e TeenLab sono curati da attori ed educatori capaci di unire la pedagogia alle tecniche e alla magia del teatro; i TgpLab si svolgono principalmente sul palcoscenico del Teatro Giuditta Pasta dove bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni avranno l’occasione di vivere gli spazi, imparare mettendosi in gioco e condividere un importante percorso di crescita individuale e collettivo al tempo stesso.

YOUNGLAB

Dedicato ai bambini dai 7 ai 10 anni, il corso avrà come titolo “Giochiamo a fare teatro!”, Conduce il TgpLAB Giulia Provasoli. Tutti i lunedì dal 21 ottobre dalle ore 17 alle ore 18.

Un laboratorio per bambine e bambini che abbiano voglia di creare e inventare con il proprio corpo, le emozioni e la fantasia; fare teatro significa stare insieme agli altri, con creatività e spontaneità, portando avanti una ricerca sui propri strumenti di comunicazione e di espressione. Improvvisazioni, giochi di ruolo, esercizi con corpo e voce sono solo alcune delle proposte del percorso, che terminerà con un incontro aperto a familiari e amici dei partecipanti.

Giulia Provasoli è formatrice teatrale e attrice in progetti di teatro sociale. Dopo il master universitario in Pedagogia Teatrale e il diploma alla Scuola Proxima Res di Milano, inizia a collaborare con scuole, cooperative sociali, Onlus, organizzazioni, usando il teatro come strumento formativo della persona in contesti sociali, privati e professionali. Nel 2020, ha fortemente voluto il progetto di riapertura della Scuola del Teatro delle Arti di Gallarate, che ora dirige.

JUNIORLAB E TEENLAB

Riservato ai giovani tra gli 11 ai 13 anni e TeenLab dai 14 ai 19 anni, a cura di Lorenzo Egida. Tutti i mercoledì dal 23 ottobre dalle ore 15.45 alle ore 17.15 e dalle ore 17.30 alle ore 19.30.

Un gioco di Teatro, per sviluppare l’ascolto e la relazione con l’altro e con il gruppo, Un viaggio nel teatro, per assaggiare la scena attraverso le sue dinamiche, uno studio del teatro, per guardare il presente con altri occhi, nuovi e più coscienti.

Un corso di teatro, per accrescere la consapevolezza del proprio corpo e della propria voce. Un tuffo a tatro, per sviluppare l’immaginario, la fantasia e la creatività. uno spettacolo di Teatro (a fine anno), per imparare a lasciarsi guardare.

Teenlab è teatro come esperienza sensoriale e personale, di scoperta e di crescita, fatta prima di tutto di incontri, con se stessi e con l’altro. Attraverso la pratica impareremo a conoscere il nostro strumento di lavoro e ad acquisire una sempre maggiore fiducia nei nostri strumenti e mezzi espressivi. Indagheremo la relazione con lo spazio e con l’altro, svilupperemo la capacità di presenza e attenzione necessarie alla scena, creeremo un ambiente extraquotidiano libero dal giudizio nel quale poter studiare le dinamiche sceniche di base e giungere a relazionarci in maniera concreta gli uni agli altri, prima come persone, poi come personaggi.

Lorenzo Leopoldo Egida è un attore, performer e formatore teatrale, diplomato nel 2022 presso la Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe, prosegue gli studi in danza contemporanea con il percorso di alta formazione promosso da Arearea e si specializza in Formazione Teatrale con il Teatro Stabile del Veneto- Accademia Carlo Goldoni; Scrive, dirige e recita in due progetti teatrali nati in seno all’accademia Nico Pepe e firma la prima regia di danza contemporanea nel 2024 con Manitou ospite ad AreaDanza e Hangartfest. Dal 2022 dirige laboratori teatrali a Milano e Gallarate, collaborando con il Politecnico di Milano, Teatro Arti di Gallarate e Daniela Quarta.

I percorsi Under30 e adulti sono curati e condotti da Paolo Giorgio e sono rivolti a tutti coloro che desiderano vivere il palco del Teatro Giuditta Pasta attraverso un percorso che offre loro l’opportunità di imparare e mettersi in gioco un’esperienza che unisce, arricchisce e fa riflettere.

I TgpLab per adulti sono un’occasione per provare in prima persona l’emozione di stare sul palcoscenico, scoprire il processo creativo, imparare nuove tecniche di comunicazione e conoscere qualcosa di più di sé stessi.

Gli allievi dei nostri corsi diventano parte di una comunità teatrale stimolante, incontrano gli artisti “Oltre il Sipario”, dialogano prima del “chi è di scena” con il Direttore Artistico Andrea Chiodi e costruiscono relazioni con persone che condividono la loro passione con i quali possono assistere, vedere e commentare tutti gli spettacoli in programmazione.

Per arricchire percorso formativo degli iscritti tutti gli allievi possono usufruire di un’agevolazione speciale, affinché possano essere partecipi in sala durante la Stagione Teatrale 2024|25 Immaginazioni.

Under30Lab | Lab Adulti lunedì | Lab Adulti martedì

Conduce i TGPLAB Paolo Giorgio

Under30Lab: tutti i mercoledì dal 23 ottobre dalle ore 20.15 alle ore 22.45

Lab Adulti lunedì: tutti i lunedì dal 21 ottobre dalle ore 20.15 alle ore 22.45

Lab Adulti martedì: tutti i martedì dal 21 e 22 ottobre dalle ore 20.15 alle ore 22.45

Under30Lab Contemporanea

Il corso offre un approccio al teatro ludico e divertente, strutturato su basi professionalizzanti. Certo, per diventare attori ci vuole tempo, ma il mercoledì al Teatro Giuditta Pasta si può incominciare a capire di che cosa si tratta. Si apprendono i fondamenti dell’allenamento del corpo e della voce, si impara a muoversi nello spazio scenico in rapporto allo spettatore, si studiano i rudimenti dell’analisi del testo. Si incontrano i personaggi, ci si chiede come dargli vita, e poi si prova a farlo. Quest’anno il percorso attraverserà la drammaturgia contemporanea, quella che più di tutto ci parla davvero dell’oggi. Perché il teatro è davvero una comunità attorno alla quale ci raccogliamo per riconoscerci, uno strumento per imparare a conoscere il mondo.

Lab Adulti lunedì

Dal 2012 condotto da Paolo Giorgio, il Lab Adulti del lunedì ha ormai superato la decima edizione, diventando negli anni un modello di formazione teatrale integrata. Nella prima parte gli allievi attraversano una serie di giochi teatrali con i quali prendono confidenza con il proprio corpo in rapporto allo spazio e ai compagni, allenando contemporaneamente le abilità necessarie per stare sul palco: il ritmo, la coordinazione, l’uso consapevole della voce. Questo percorso verso l’espressività incontra presto un materiale testuale con il quale esercitarsi, da soli e soprattutto in gruppo, fino ad arrivare a portare in scena uno spettacolo che condensa tutto quello che si è scoperto durante l’anno: l’arte della recitazione, ma soprattutto il piacere di condividere storie e raccontarle insieme.

Il laboratorio del martedì è un appuntamento settimanale con l’immaginario. Attraverso una serie di esercizi di gruppo gli allievi scoprono ogni anno nuovi risvolti di quel gioco appassionante che è la recitazione. Ci si allena a raccontare storie, e soprattutto a viverle. Il lavoro ruota attorno ad esercizi di training che accompagnano il gruppo in un percorso di scoperta di sé e degli altri. Pian piano si lascia entrare dentro di sé un personaggio e lo si accompagna, lezione dopo lezione, fino a quel momento unico in cui, incontrando il pubblico, prende vita. Ci si diverte e si gioca: ma si gioca seriamente. Perché il teatro è un’avventura bellissima che, quanto più gli offri di te, tanto più ti restituisce.

Paolo Giorgio è un regista teatrale, drammaturgo e formatore teatrale. I suoi spettacoli sono stati prodotti o ospitati da alcuni dei maggiori Festival (Biennale di Venezia, Mittelefest, Astiteatro, Pergine Festival, Invisible Cities Festival) e Teatri Italiani (Teatro Out Off, Teatro Filodrammatici, Teatro Franco Parenti, Tieffe Teatro, MTM Manifatture Teatrali, Teatro i, Zona k, Teatro Magro, Cubo Teatro e altri). A partire 2007 è docente di recitazione, regia e teatro partecipato presso la Civica Scuola di Arte Drammatica Paolo Grassi e ha tenuto diversi workshop presso realtà nazionali e internazionali. Dal 2010 è il coordinatore dei progetti internazionali della Civica Scuola di Arte Drammatica Paolo Grassi. Ha pubblicato per i tipi di Postmedia Books “Fuoriscena – Teatro indipendente a Milano”.

Per info e iscrizioni: [email protected]

Link al sito per testate online: https://www.teatrogiudittapasta.it/laboratori-giuditta-pasta/

