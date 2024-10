Città

SARONNO – Il coro Alpe di Saronno saluta e ringrazia un suo storico componente: dopo aver messo per 33 anni la sua voce al servizio del gruppo, Mario Galli lascia l’attività nel coro Alpe. La rinuncia arriva solo per limite di età: a 91 anni, lo storico basso del coro non riesce più a dare il supporto che ha sempre profuso.

“All’età di 91 anni e ben 33 dedicati al coro il nostro Mario ha deciso di lasciare – così il Coro Alpe saluta il componente – con dispiacere siamo costretti ad accettare la sua decisione dettata anche da qualche problemuccio di salute. Non possiamo far altro che ringraziarti, ma di vero cuore per il tempo che hai dedicato con costanza al nostro coro. Ti aspettiamo sempre, però, come spettatore alle nostre manifestazioni”.

(foto: dalla pagina Facebook del coro Alpe)

