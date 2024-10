Città

SARONNO – Molto diranno che questo pezzo è di sola fantapolitica. Potrebbe essere ma in quanti avrebbero pensato nel mese di agosto che la coalizione del sindaco Augusto Airoldi entusiasta dei suoi progetti, (una squadra unita che marciava come un sol uomo (spesso con un sol pensiero)) si sarebbe trovata a fine ottobre nell’impossibilità di approvare un qualsiasi provvedimento in consiglio comunale, senza i numeri per mantenere anche il solo numero legale e con la spada di Damocle di una mozione di sfiducia?

Qui cari i miei lettori e politici amanti della concretezza e dei fatti facciamo un esercizio insieme. Facciamo come se stessimo vedendo un film. Quando vediamo Superman volare nei cieli di Metropolis ce lo godiamo per qual principio di sospensione della realtà che ci permette di credere nei suoi poteri. Ecco allora oggi prendiamoci qualche momento e analizziamo la situazione senza pregiudizi e senza indignarci urlando “Non succederà mai!”. La politica saronnese ci ha dimostrato, nel passato e nel recente presente, che può succedere di tutto quindi via gli occhiali verdi del mago di Oz e leggiamo la situazione odierna con occhi nuovi.

La maggioranza del sindaco Augusto Airoldi ha 12 voti (compreso quello del primo cittadino) per governare le serve il tredicesimo. La strada più semplice sono i due indipendenti: Marta Gilli che con un’assenza strategica prima e un voto contrario poi ha provocato l’impasse difficilmente potrà tornare in gioco anche perchè in un comunicato duro ma lucido ha spiegato le sue azioni con una mancanza di fiducia nel primo cittadino. Giuseppe Calderazzo ex Pd uscito dalla maggioranza ora esponente dei M5s sembra la soluzione più logica. Si potrebbe parlare di un test di campo largo. Del resto ne a livello provinciale ne a livello regionale si vede di buon occhio la caduta dell’amministrazione di centrosinistra di Saronno. Venerdì sera c’è stato un incontro tra le parti, si parla di assessorati e di un ruolo rilevante e concreto in maggioranza. Calderazzo fin dalla sua uscita ha chiesto che venga riconosciuto il suo gruppo in modo da farlo entrare in tutte le commissioni. Ci sono alcuni niet a M5s in maggioranza (si badi bene non in giunta ma addirittura in coalizione) che dovrebbero essere rimangiati e che risulterebbe indigesti come il famoso cappello delle scommesse tra Rockerduck e Zio Paperone.

E se invece…

E si invece si seguisse la strada lanciata dalla Provincia? In provincia si sa Pd e Forza Italia hanno iniziato a collaborare per sostenere Magrini. Non a caso nella prima seduta si è parlato di angoli tondi e di collaborazione mettendo da parte le differenze cosa che, non stupisce, ha mandato su tutte le furie FdI.

E quindi perchè non pensare ad un appoggio esterno di Fi anche alla traballante e disastrata maggioranza Airoldi? Forza Italia a Saronno si legge Agostino De Marco che già in passato aveva collaborato con Pierluigi Gilli presentissimo presidente del consiglio comunale. E non solo sempre De Marco era entrato in corsa nell’amministrazione Fagioli garantendo la massima collaborazione.

Lo so, lo so è Fanta politica. In parte si perché la base di Fi non vorrebbe l’accordo ne a livello palese ne velato (del resto neanche la base del Pd e delle altre componenti della coalizione vorrebbe l’alleanza con M5s e continuare l’agonia ma vedremo come va) in parte perché sarebbe un’incredibile giravolta per lo stesso De Marco che è vero potrebbe usare il senso di responsabilità ma che ha votato contro al bilancio consuntivo (che per prima cosa dovrebbe riapprovare) e soprattutto ha sfiduciato il sindaco con la mozione firmata dalle opposizioni unite.

Solo Fantapolitica della domenica mattina quindi? Forse ma sappiamo tutti quanto il centro, un po’ in sapore vecchia Dc, piaccia a Saronno così come essere avanguardia dei trend di politica nazionale.

