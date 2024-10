Città

SARONNO – Ha avuto luogo ieri pomeriggio alle 16, alla Sala Nevera di Casa Morandi, l’inaugurazione del 19° Saronno Fotofestival, a cura del Gruppo Fotografico Agorà Saronno, in collaborazione con il Museo dell’Illustrazione e la Onlus Casa di Marta, con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

La mostra presente nello spazio espositivo adiacente alla biblioteca, ha come titolo “Nascosti”, e raccoglie le fotografie di Valentina Tamborra, che tramite i suoi scatti ha voluto catturare alcuni tratti della cultura dei Sami, una popolazione nomade che abita la parte settentrionale della penisola scandinava, a cavallo tra quattro Paesi: Norvegia, Svezia, Finlandia e Russia.

Durante la presentazione iniziale, che ha riguardato tutto il ciclo di mostre (qui il programma completo), tenuta dal presidente del gruppo fotografico, Emanuela Baccichetti è intervenuta l’assessore alla cultura e vicesindaco Laura Succi: “Un grazie per tutto il lavoro che questa realtà culturale fa per la città, questi momenti sono importanti perché la fotografia non può fare a meno della realtà, e coglie cose che il nostro sguardo non coglie, gli sguardi di queste persone fotografate sono stati indagati nel profondo, e tutte le attività messe in campo per questa diciannovesima mostra, ne sono la dimostrazione. L’amministrazione sente il dovere di concedere gli spazi per eventi del genere”.

“Abbiamo – ha spiegato Emanuela Baccichetti – otto mostre allestite quest’anno. Un grazie speciale va al direttivo, senza di loro questo non sarebbe stato possibile. Il nostro gruppo, che è attivo dal 1969, si occupa non solo di fotografia, ma di studio dell’immagine più in generale, ed anche di poesia e musica”

Dopo i saluti introduttivi, la presentazione è versa in modo più focalizzato sulla mostra presente alla Nevera, con un’introduzione sull’esperienza dell’artista in questione: “Valentina Tamborra è una fotoreporter milanese, e si occupa di reportage e ritratto, va in tanti paesi del mondo a raccontare storie come questa, è una giornalista e fotografa, ha esposto in molte città o suoi lavori, e sono molte le sue apparizioni sia in TV che in radio, anche per presentare il suo libro, omonimo alla mostra, ‘i nascosti’, che verrà presentato alle 17 con la moderazione di Gerardo Bonomo”. Al termine della presentazione, i presenti, che erano circa una settantina, hanno potuto acquistare il libro e l’autrice si è resa disponibile per un firmacopie.

La parola è poi passata alla fotografa in persona, che ha dato un piccolo spoiler di ciò che si sarebbe potuto ammirare nell’esposizione: “Lavoro in tutto il mondo, raccontando storie di confine, tutte quelle persone che hanno una voce che non viene udita, con ‘confini’, non intendo solamente confini geografici, ma proprio margini a livello sociale”.

La presentazione è poi continuata con gli interventi degli autori delle cinque mostre (sia individuali che collettive), all’interno dello spazio espositivo il Chiostro: “IO – Autoritratto”, “Alone”, “Alla Ricerca del Graal”, “Nesting – Fare nido”, “Connessioni” e “Le Lacrime del mare”. Durante la presentazione, oltre agli altri artisti presenti, è intervenuto anche Francesco Favara, curatore della mostra “Cesare Pavese, l’ultimo libro”, visitabile al Museo dell’Illustrazione di via Caduti della Liberazione 25.

Il festival fotografico si estenderà fino alla prossima domenica, 27 ottobre, e ospiterà una serie di mostre e conferenze, che si terranno tra la Casa di Marta, la galleria il Chiostro e il Museo dell’illustrazione.

(Foto: fotografia di Valentina Tamborra in mostra alla Sala Nevera)

