GALLARATE – Dal nuoto allo sci alpino, passando per lo sci nautico e all’atletica. Sono numerosissime le attività che Real Eyes Sport offre ai bambini non vedenti. Real Eyes Sport è un’associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro che nasce nel 2019 dall’idea di Daniele Cassioli, atleta paralimpico cieco dalla nascita e pluricampione europeo e mondiale di sci nautico. La missione dell’associazione è promuovere e organizzare attività sportive e motorie per persone con disabilità, con un’attenzione speciale ai bambini e ragazzi con disabilità visiva.

Moltissime le discipline di cui Real Eyes Sport si occupa: oltre all’attività motoria di base, l’associazione offre nuoto, sci nautico, sci alpino, atletica, calcio, baseball, pattinaggio a rotelle, scherma e arrampicata. Organizzando campi estivi ed invernali, l’associazione dimostra come sport e disabilità non siano affatto incompatibili: con senso di inclusione e condivisione, queste attività mirano ad abbattere la barriere emotive, fisiche e culturali, avvicinando agli sport paralimpici, tra cui tennis, baseball, mini baseball, arrampicata e sci nautico.

La realtà opera su tutto il territorio nazionale, offrendo la possibilità di avviare attività motorie che non solo promuovono il benessere fisico, ma anche occasioni di socializzazione e inclusione per giovani che, altrimenti, rischierebbero l’isolamento. Proprio con l’intento di promuovere la cultura della disabilità e sensibilizzare sulla tematica, l’associazione organizza iniziative nelle scuole e organizzazioni sportive.

Real Eyes Sport si finanzia attraverso donazioni e il contributo del 5×1000, che permette a chiunque di contribuire a sostenere questa importante missione. È possibile fare donazioni tramite conto bancario o online.

Dona il tuo 5×1000 : C.F. 91074320127

: C.F. 91074320127 Dona online : sportrealeyes.it/dona-ora

: sportrealeyes.it/dona-ora Spazio al gesto: Puoi adottare un polo di allenamento nella tua città per sostenere direttamente l’avvio delle attività sportive locali.

Per ulteriori informazioni e per scoprire i prodotti solidali dell’associazione, è possibile visitare il sito ufficiale: www.sportrealeyes.it o scrivere a [email protected].