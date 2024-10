Primo piano

SARONNO – Esordio casalingo amaro per i biancoblu desiderosi di riconfermarsi dopo la bella vittoria dello scorso weekend con Valchisone.

Nonostante il risultato in favore degli ospiti, la partita è stata un bello spettacolo di volley di alto livello per tutti i tifosi presenti al Paladozio di Saronno, accorsi in buon numero per tifare gli amaretti nella prima gara interna.

Tra l’entusiasmo del pubblico, i ragazzi di coach Luca Chiofalo hanno infatti cominciato in modo aggressivo il match, costringendo gli avversari a rincorrere. Nel finale però si sono poi fatti riacciuffare e hanno così lasciato il parziale all’ultimo respiro nelle mani dei piemontesi: 23-25. Un vero peccato per gli amaretti che avevano dato la sensazione di poter comandare il gioco per tutta la durata del set.

Nel secondo tempo di gioco ancora un avvio deciso da parte di capitan Federico Fontana (nella foto in copertina) e compagni, che hanno subito staccato gli ospiti e dominato nel corso di tutto il parziale, stavolta chiuso in proprio favore 25-20.

Ristabilita la parità sull’1-1, il terzo e il quarto set sono stati l’uno la fotocopia dell’altro. In entrambi i casi sono stati i piemontesi a partire in quinta lasciando sempre gli amaretti dietro di 4-5 punti, per poi dilagare nel finale e fissare il punteggio sul 17-25 nel terzo e 18-25 nel quarto set.

Da segnalare l’infortunio di Claudio Gaggini alla caviglia sinistra nella seconda metà della terza frazione di gioco. Lo schiacciatore ha dovuto lasciare il campo ed è stato subito fasciato dal fisioterapista, costringendo quindi coach Chiofalo a rimaneggiare un pochino la formazione per il finale del match. Non dovrebbe essere nulla di grave per lui, solamente un classico “giramento di caviglia”.

Nel frattempo gli amaretti a causa di questa sconfitta non vanno oltre quota 3 punti in classifica, mentre i diretti avversari di Cirié fanno 2/2 e restano al comando a punteggio pieno insieme a Limbiate. I primi festeggiamenti in casa sono dunque rimandati almeno tra due sabati. Per Saronno infatti il prossimo impegno è atteso in trasferta, sabato prossimo alle 20:00 in trasferta contro AG Milano.