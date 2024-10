Cronaca

ARESE – Sono in corso le indagini dei carabinieri per chiarire tutti i contorni dell’episodio di violenza che si è verificato nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale Il Centro di Arese. Un uomo di 27 anni è stato ferito con un’arma da taglio nel pomeriggio di domenica 20 ottobre.

La situazione è degenerata poco dopo le 17, quando due automobilisti hanno iniziato a discutere animatamente per un parcheggio conteso. Secondo le prime ricostruzioni, la lite ha coinvolto un 27enne e un 52enne, entrambi interessati allo stesso stallo nel parcheggio interrato. La discussione verbale è rapidamente sfociata in una rissa fisica, con spintoni, calci e pugni, fino a quando il 52enne avrebbe estratto una lama, forse un taglierino, inizialmente usato per minacciare l’altro. Durante la colluttazione, il 27enne è stato colpito al collo, cadendo a terra e lasciando una pozza di sangue sul pavimento. La sicurezza del centro commerciale è intervenuta tempestivamente, avvisando i soccorsi e cercando di calmare le due famiglie coinvolte nel violento alterco.

Sul posto sono arrivate due ambulanze e una pattuglia dei carabinieri del comando di Rho. I volontari della Misericordia di Arese, presenti all’interno del centro commerciale, hanno prestato le prime cure al 27enne ferito, mentre i carabinieri cercavano di ricostruire gli eventi. Dopo le cure iniziali, il giovane è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Garbagnate Milanese. Il 52enne, invece, dopo essere stato medicato dall’equipaggio di un’ambulanza di Rho Soccorso, ha rifiutato il ricovero in ospedale.

(foto archivio: l’ingresso de Il Centro di Arese)

