TRADATE – Giovedì 24 ottobre alle 20.30 si terrà un incontro del Caffè filosofico, a cura di Antonia Chiappini Bedi, con un focus sul Simposio di Platone. Durante la serata, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare uno dei dialoghi più celebri della filosofia antica: il dialogo tra Socrate e la sacerdotessa Diotima.

La lettura si concentrerà sul tema dell’Eros, con Diotima che rivelerà a Socrate la natura dell’amore e le dinamiche che regolano i rapporti tra gli esseri umani. I partecipanti rifletteranno insieme su questioni come: Cosa fa scattare la scintilla dell’amore? e Cos’è quell’attrazione magica che governa la vita degli esseri umani?

Un’attenzione particolare sarà dedicata alla scala amoris, il percorso ascensionale verso la conoscenza proposto da Platone. Diotima guiderà Socrate, e con lui i partecipanti, attraverso le sfumature del desiderio e della ricerca dell’immortalità spirituale, stimolando il pubblico a confrontarsi su temi eterni come il rapporto tra amore, desiderio e conoscenza.

L’incontro è aperto a tutti coloro che desiderano immergersi nelle profondità del pensiero platonico e condividere riflessioni in uno spazio di dialogo aperto e senza giudizi. Per informazioni, contattare la Biblioteca Frera al numero 0331 841820 o via email a [email protected].

(foto archivio: un precedente evento alla Frera)

