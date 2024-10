news

Gli eventi storici legati alla criptovaluta BTC si ripetono ciclicamente. Potrebbe sembrare difficile da credere, ma basta dare un’occhiata allo storico di Bitcoin per vedere che si tratta di una realtà inconfutabile. Molti esperti e analisti concordano sul fatto che i modelli del passato siano riscontrabili nell’attuale andamento del mercato. Ciò è estremamente utile, perché è possibile stabilire come e quando potrebbe verificarsi un trend rialzista.

Ma quali sono i segnali che danno il via a una ripetizione di questi cicli? Tra gli indicatori più importanti troviamo sicuramente il cosiddetto “bull flag pattern”, traducibile come il modello della bandiera rialzista. L’aumento del prezzo di BTC durante la primavera ha costituito il “palo della bandiera” sul grafico. Mentre, la fase successiva di consolidamento con movimento laterale in una fascia di prezzo, rappresenta la “bandiera” vera e propria.

Gli analisti vedono il superamento della zona di resistenza come un segnale di rottura del pattern che, in passato, ha dato vita alla formazione di una nuova bandiera. Con l’uscita dal pattern, quindi, è possibile vedere un significativo aumento.

I livelli di resistenza

In tutto ciò è bene considerare anche i livelli di resistenza, che possono e, a tutti gli effetti, influenzano il prezzo di Bitcoin. Quando recentemente BTC ha raggiunto 67.700 dollari, la resistenza ha spinto il prezzo in basso, fino a 65.000 dollari. Recuperando, però, ha stabilito un supporto a 65.500 dollari.

Al momento, il prezzo di Bitcoin è di 67.200 dollari, dopo un picco a 68.200 a cui ha incontrato ulteriore resistenza. La zona cruciale è proprio superiore ai 68.300 e si tratta di un ostacolo che BTC ha incontrato già nei mesi passati. Solo una rottura definitiva potrebbe dar via a un trend rialzista, per questo motivo i prossimi giorni saranno decisivi per capire se la spinta di ottobre sarà sufficiente a superare la soglia.

Mentre negli ultimi mesi Bitcoin ha registrato massimi sempre più bassi, ora stiamo assistendo a massimi crescenti, segnando un cambio di sentimento. Questo suggerisce che Bitcoin stia uscendo da un lungo trend ribassista e si stia preparando per un rialzo maggiore. Un livello tecnico chiave è rappresentato da una significativa linea di resistenza discendente. Se Bitcoin riuscisse a superarla, sarebbe il segnale di avvio del Bull Flag Pattern, con un potenziale obiettivo di prezzo tra i 120.000 e i 140.000 dollari.

Anche i fondi ETF spot su Bitcoin hanno recentemente registrato un grande acquisto: oltre 370 milioni di dollari in Bitcoin, di cui 288 milioni da BlackRock. Mentre molti investitori individuali esitano o sono ancora incerti, i grandi del settore continuano ad accumulare Bitcoin, segnale che gli investitori istituzionali puntano su ulteriori aumenti di prezzo.

La teoria secondo cui le settimane che vanno dalla 42 alla 44 siano storicamente molto rialziste per Bitcoin sembra confermarsi anche quest’anno. Al momento, Bitcoin ha registrato un aumento del 14,5% nel mese di ottobre, con un margine di crescita rispetto alla media storica del 21,5%.

Il quarto trimestre è sempre stato uno dei periodi migliori per Bitcoin, e molti segnali indicano che ciò potrebbe essere vero anche quest’anno. Per quanto riguarda le altcoin, il loro momento potrebbe arrivare tra circa 40 giorni, quando avrà inizio la cosiddetta “stagione delle altcoin“, spesso scatenata dai guadagni di Bitcoin. Questo avviene perché i capitali fluiscono da Bitcoin verso criptovalute più piccole e speculative. Non a caso, molti investitori stanno puntando su progetti come Pepe Unchained (PEPU). Questa prevendita è un esempio calzante, poiché le ICO offrono agli investitori opportunità di guadagno interessanti.

Pepe Unchained a 20 milioni di dollari

Il progetto, una novità nel settore delle meme coin, si basa su una propria blockchain Layer-2 su Ethereum, che promette di rendere le transazioni più rapide e notevolmente più economiche. Gli sviluppatori puntano a migliorare la velocità con costi di transazione minimi, un obiettivo che potrebbe cambiare completamente il panorama data la creazione di un vero e proprio ecosistema che possa ospitare altre criptovalute, piattaforme NFT e applicazioni DeFi.

L’obiettivo è lanciare la criptovaluta durante la fase rialzista dell’autunno, sfruttando al massimo il momentum per gli investitori della prevendita. I dati storici mostrano che i lanci di token in mercati in crescita tendono a ottenere forti guadagni, offrendo agli investitori iniziali opportunità di profitto significative. Al momento PEPU ha un costo di 0,0103$ e continua a configurarsi come un’ottima opportunità di investimento parallelo a BTC e le principali altcoin.