SARONNO – Nello scontro diretto combattuto di metà classifica del girone A di Eccellenza Lombardia disputato nel primo pomeriggio di oggi 20 ottobre allo stadio comunale Colombo Gianetti di Saronno tra Fbc Saronno e Pavia, ad avere la meglio sono gli ospiti pavesi che tornano a casa con tre importantissimi punti.

La cronaca del match domenicale – Dopo numerose azioni offensive pericolose manovrate dai saronnesi, quasi a sorpresa, a sbloccare il risultato è il Pavia che, precisamente al 26′, si porta in vantaggio con Perna che insacca in rete a porta sguarnita concretizzando una veloce ripartenza iniziata da un errore in fase di costruzione dei padroni di casa. Dopo nemmeno tre minuti dal goal dello 0-1, arriva subito il raddoppio firmato da Poesio sugli sviluppi in un calcio d’angolo. Nel secondo tempo il dominio assoluto del pallone è in mano ai padroni di casa che, però, non riescono a trovare il goal che accorcerebbe il risultato nonostante le numerose azioni pericolose avute, tra tutte l’importante calcio di rigore concesso dal direttore di gara al minuto 33 della ripresa ma fallito da Pontiggia che spreca, così, la più grande occasione per rientrare in partita. Il goal dell’1-2 arriva solamente allo scadere con la rete del subentrato Mammetti che, però, conta poco ai fini del risultato visto l’immediato triplice fischio del direttore di gara che decreta la vittoria del Pavia. Il Fbc Saronno rimedia, così, la quarta sconfitta consecutiva a causa della quale si avvicina la zona play-out lontana solamente un punto. Discorso differente per il Pavia che, dopo ben tre giornate, torna a conquistare tre punti grazie ai quali aggancia la Carronese a quota 12 al quarto posto della classifica.

Su ilSaronno anche l’intervista all’allenatore saronnese, Fiorenzo Roncari.

E la cronaca play by play del match.

(foto Andrea Elli: una fase del match)

21102024