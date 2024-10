iltra2

TRADATE – Con la “regia” del Comune e la collaborazione di associazioni e gruppi locali, la città di Tradate offre una serie di appuntamenti culturali e ricreativi, previsti nei prossimi giorni. Ecco una panoramica degli eventi, con dettagli su date, orari e luoghi.

Oggi 21 ottobre, ore 21 – Conferenza: Euclid: Primi risultati scientifici Il Gruppo Astronomico Tradatese organizza una serata dedicata alla divulgazione scientifica presso il Cinema Paolo Grassi. Un’occasione per conoscere i primi risultati scientifici della missione Euclid, con approfondimenti sugli sviluppi astronomici più recenti.

22 ottobre, ore 21.15 – Proiezione cinematografica: Campo di battaglia Al Cinema Paolo Grassi viene proiettato il film Campo di battaglia, diretto da Gianni Amelio (Italia 2024). Organizzato da Il Quinto Elemento, il film sarà un’opportunità per esplorare tematiche intense e attuali.

24 ottobre, ore 20.30 – Caffè filosofico: Il Simposio di Platone Presso la Sala Conferenze della Biblioteca Frera, Antonia Chiappini Bedi condurrà un incontro dedicato al dialogo tra Socrate e Diotima nel Simposio di Platone. Un appuntamento per riflettere sul tema dell’amore e della conoscenza, aperto a tutti gli interessati.

25 ottobre, ore 16.30 – Letture animate con laboratorio: Storie come foglie al vento Voci di Carta organizza un’attività per bambini presso la Biblioteca Frera. L’evento prevede letture animate seguite da un laboratorio creativo. È richiesta la prenotazione al banco di prestito o al numero 0331 841820, con un massimo di 25 partecipanti.

26 ottobre, dalle ore 14 – Cacciatori di mostri: Halloween al Parco Didattico-Scientifico Un pomeriggio e una serata dedicati ai più piccoli presso il Centro Didattico Scientifico di Tradate. Le attività comprendono un’avventura nel parco per bambini dai 5 agli 11 anni (alle ore 14:00 e 16:30) e per ragazzi dai 12 anni in su (alle ore 19:00 e 21:30). Informazioni disponibili sul sito parcodidatticoscientifico.it.

26 ottobre, ore 21 – Concerto di musica da camera La Villa Truffini ospita un evento della 23ª stagione di Musica da Camera, con un recital pianistico di Pierre-Laurent Boucharlat. Organizzato dall’Associazione Più che Suono, questo concerto promette una serata di musica raffinata.

27 ottobre, ore 15 – Premiazione concorso letterario Presso la Villa Truffini, avrà luogo la premiazione del concorso letterario rivolto agli alunni delle classi quinte degli istituti superiori di Tradate. Un evento organizzato in collaborazione con Nucci Brustia e la Casa Editrice B&B.

29 ottobre, ore 21.15 – Proiezione cinematografica: Il tempo che ci vuole Il Cinema Paolo Grassi proietta il film Il tempo che ci vuole, diretto da Francesca Comencini (Italia 2024), per una serata di cinema e riflessione organizzata da Il Quinto Elemento.

21102024