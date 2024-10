Lombardia

MILANO – Sono stati circa 5mila gli appassionati e curiosi che hanno visitato i luoghi simbolo della ferrovia lombarda domenica 20 ottobre, in occasione dell’open day “In viaggio per il futuro” di Fnm, Ferrovienord e Trenord che si è svolto dalle 10 alle 17 tra la stazione di Milano Cadorna e gli impianti di Milano Fiorenza e Novate Milanese.

Diversi sono stati i partecipanti che hanno scelto di visitare due siti o effettuare il percorso completo, spostandosi tra tutti i tre luoghi in cui si è svolto l’evento. I partecipanti hanno potuto scoprire treni storici e di ultima generazione, e visitare aree in cui si svolgono attività fondamentali per la vita della ferrovia, di oggi e del passato: le officine di manutenzione, gli ambienti dedicati a pulizia e lavaggio, le tornerie. Per bambini e famiglie sono stati proposti animazioni e intrattenimenti a tema.

I visitatori hanno raggiunto la stazione Ferrovienord di Milano Cadorna per scoprire il treno storico completamente restaurato, composto da carrozze realizzate cent’anni fa, e il nuovo convoglio ad alta capacità Caravaggio. Fra di loro, ospite d’eccezione, anche il comico milanese Enrico Bertolino. I più piccoli si sono divertiti grazie all’area truccabimbi e alla presenza di un mago e baloon artist itineranti. Per l’open day hanno aperto le porte straordinariamente anche i due impianti di manutenzione di Trenord a Milano Fiorenza, il più grande in Italia, e a Novate Milanese.

A Milano Fiorenza i presenti hanno visitato un nuovo convoglio monopiano Donizetti, una delle officine di manutenzione, il nuovo tornio in fossa e il magazzino centrale.

Alcune aree sono state attrezzate con animazioni e giochi per i più piccoli: truccabimbi, baloon artist itineranti, un diorama cittadino di BrianzaLug, l’esposizione di set Lego ufficiali dedicati alle ferrovie e il gioco a tappe “La vita in movimento” sui temi della mobilità sostenibile, a cura della cooperativa Verdeacqua.

Nell’impianto di Novate Milanese, nato nel 1928 come deposito locomotive, i visitatori hanno potuto scoprire la sottostazione elettrica di Ferrovienord, l’area tecnica pneumatici e l’area rotabili storici, con la possibilità di salire a bordo della carrozza Az del treno storico completamente restaurata. Gli spostamenti verso l’open day sono stati sostenibili: il biglietto d’iscrizione era valido anche come titolo di viaggio omaggio “Trenord open day pass”per raggiungere gratuitamente l’evento sui treni Trenord.

