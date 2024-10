Città

SARONNO – Il prevosto in Santuario accoglie la reliquia di papa Giovanni Paolo II.

Calcio, sul campo della Caronnese il commosso ricordo di Costanza Reina.

Molti diranno che questo pezzo è di sola fantapolitica. Potrebbe essere, ma in quanti avrebbero pensato nel mese di agosto che la coalizione del sindaco Augusto Airoldi, entusiasta dei suoi progetti, (una squadra unita che marciava come un sol uomo (spesso con un sol pensiero) si sarebbe trovata a fine ottobre nell’impossibilità di approvare un qualsiasi provvedimento in consiglio comunale, senza i numeri per mantenere anche il solo numero legale e con la spada di Damocle di una mozione di sfiducia?

Mozzate, vigili del fuoco a scuola: rimosso un nido di vespe.

