news

Slerf balza del 40% a $0,1989 in una settimana, scatenando l’entusiasmo dei trader, mentre il nuovo progetto Flockerz offre un grande potenziale di crescita grazie al suo innovativo modello Vote-to-Earn.

Attualmente è quotato a $0,1989, ma bisogna vedere fin dove può arrivare (o se ha già raggiunto il massimo).

Slerf rompe una resistenza di mesi: gli analisti prevedono ulteriori rialzi

La maggior parte dei detentori di Slerf è in perdita, poiché il prezzo ha seguito un trend ribassista negli ultimi sei mesi.

Tuttavia, di recente il trend si è invertito, generando entusiasmo tra i trader.

Un’analisi arriva dal trader di meme coin Fantoshi, che ha osservato come Slerf abbia “rotto una resistenza di mesi.”

Fantoshi prevede guadagni straordinari, fino a 30x il valore attuale.

Sembra un obiettivo ambizioso, ma con una capitalizzazione di mercato di $99 milioni, anche raggiungendo questo target, Slerf rimarrebbe sotto la valutazione di Pepe.

As predicted, $SLERF has broken out of the multi months resistance. Journey to a super easy 30x starts now.@Slerfsol https://t.co/cIocoSzNY7 pic.twitter.com/RJhUlTrBDQ — Fantoshi 100x (@Fantoshi100x) October 14, 2024

Nel frattempo, Mr. Qwerty adotta una visione più a breve termine, puntando a $0,65 dopo che Slerf ha creato un modello a “testa e spalle” inverso.

Un membro della community, slerf.fan, ha spiegato il motivo dell’impennata di Slerf: si tratta di un progetto guidato dalla comunità.

Slerf è stato lanciato come prevendita, ma per un errore dello sviluppatore, l’intera fornitura è stata bruciata dopo aver raccolto $10 milioni, causando gravi perdite agli investitori.

Tuttavia, grazie alla collaborazione con diverse organizzazioni, la maggior parte delle perdite è stata risarcita, e poi la comunità ha preso in mano il progetto.

Questo fenomeno è conosciuto come “community takeover” (CTO).

“The dark horse that subverts the meme coin world – #Slerf, the next 100x coin?” A stupid operation by a stupid person burned 100 million yuan of investors, IP is invincible The community CTO leader donated 300WU to help repay the loan, and donated another 100WU to develop the… — slerf.fan社区 (@SLERFfan) October 16, 2024

Questo è significativo perché un altro token CTO, First Neiro On Ethereum, ha registrato una crescita di oltre 800x in due mesi dopo essere stato quotato su Binance.

Dato il suo status di token CTO, Binance ha preferito quotare First Neiro On Ethereum rispetto a un altro concorrente più noto, Neiro Ethereum.

Se First Neiro On Ethereum continuerà a crescere, potrebbe dare vita a una nuova ondata di interesse per i token CTO, permettendo anche a Slerf e ad altri progetti simili di esplodere.

“The dark horse that subverts the meme coin world – #Slerf, the next 100x coin?” A stupid operation by a stupid person burned 100 million yuan of investors, IP is invincible The community CTO leader donated 300WU to help repay the loan, and donated another 100WU to develop the… — slerf.fan社区 (@SLERFfan) October 16, 2024

Mentre la previsione di un aumento di 30x fatta da Fantoshi non è impossibile, i trader potrebbero prima guardare all’obiettivo di Mr. Qwerty di $0,65, che rappresenterebbe circa un aumento di 3x rispetto al prezzo attuale di Slerf.

A lungo termine, una capitalizzazione di mercato di $800 milioni come quella di First Neiro On Ethereum potrebbe essere un obiettivo più realistico, con il prezzo di Slerf attorno a $1,6.

Per chi cerca guadagni simili a quelli previsti da Mr. Qwerty, un’alternativa interessante potrebbe essere Flockerz. Si tratta di una meme coin completamente decentralizzata e guidata dalla comunità, che si distingue per il suo sistema di governance Vote-to-Earn, il primo nel suo genere.

Flockerz potrebbe essere il prossimo token CTO a esplodere dopo aver raccolto $800.000 in prevendita?

Con $800.000 raccolti, Flockerz è ancora nelle sue prime fasi e offre un grande potenziale di crescita.

Se si confronta con la capitalizzazione di mercato di Slerf di $100 milioni o quella di NEIRO di $800 milioni, è facile vedere il margine di espansione.

Ma ciò che rende Flockerz unico è il sistema Vote-to-Earn. Immagina una meme coin i cui detentori possono votare su ogni decisione riguardante il futuro del progetto, e ogni volta che votano, guadagnano nuovi token.

È un concetto brillante che incentiva la partecipazione attiva della comunità, allineando il successo del progetto agli interessi degli utenti.

E non è l’unico modo per guadagnare. I detentori di FLOCK possono anche mettere in staking i loro token e ottenere ricompense passive. Lo staking è già attivo e attualmente offre un APY del 2.369%, anche se questo tasso diminuirà con l’aumentare dei token in staking.

Questo modello ha attirato l’attenzione degli analisti. Ad esempio, Jacob Bury ha ipotizzato che il prezzo di FLOCK possa aumentare di 100x. Ha citato come esempio altri progetti di meme coin, come Moo Deng, che di recente è esploso con una crescita di 10.000x.

Attualmente, gli investitori possono acquistare FLOCK in prevendita al prezzo di $0,0057699.

Questo prezzo è destinato a salire nel corso dell’ICO, con un incremento già previsto per oggi.

Per ulteriori informazioni, basta visitare il sito ufficiale della prevendita di Flockerz o unirsi alla community su X o Telegram per aggiornamenti.