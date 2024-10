Groane

LAZZATE – Procede a ritmo spedito l’”operazione asilo nido”, che dovrebbe portare all’affidamento dei lavori, dopo l’espletamento della gara, entro il 31 ottobre 2024, data imposta dal ministero per avere accesso al finanziamento con fondi Pnrr di 480mila euro. L’iniziativa risponde al decreto del Ministero dell’Istruzione e del merito con il quale è stato introdotto il “Piano per Asili nido e Scuole dell’Infanzia e Servizi di Educazione e Cura per la Prima Infanzia”, finanziato dall’Unione Europea — Next Generation Eu, al quale il Comune di Lazzate ha aderito. E’ stato assegnato un finanziamento di 480mila euro per la realizzazione di una nuova struttura per asilo nido da 20 posti che sorgerà in via Misentasca così da consentire una più comoda fruizione anche alle famiglie di Misinto, a

seguito della rinuncia del comune confinante al progetto di recupero della struttura esistente. Il Comune ha successivamente incaricato un tecnico di realizzare il progetto esecutivo dell’opera, che ha indicato il costo complessivo in 695mila euro a base d’asta.

Per questo motivo si è reso necessario l’intervento finanziario diretto dell’Amministrazione comunale con risorse proprie in aggiunta a quelle del Ministero, per un importo di 215mila euro, tramite accensione di un mutuo. “Continua l’impegno di questa Amministrazione per il sostegno alla natalità, tema su cui tutti devono fare la loro parte” – commenta il sindaco, Andrea Monti. “Abbiamo una carenza di posti negli asili nido e dobbiamo colmarla, dopo aver deciso di aiutare le famiglie con il raddoppio bonus nido. Nel programma

elettorale abbiamo inserito il nuovo asilo. Nonostante la rinuncia ad intervenire sulla struttura esistente da parte del Comune di Misinto messo in difficoltà dall’evento calamitoso imprevisto, abbiamo deciso di portare avanti questa progettualità da soli, approfittando del mezzo milione di euro di finanziamento. Il nostro programma è sempre la stella polare, una visione strategica su un

futuro di crescita per la nostra Lazzate”.

Nello specifico, lo stesso sindaco sottolinea: “Con gli uffici stiamo facendo una corsa contro il tempo per riuscire a completare tutto l’iter entro il 31 ottobre prossimo, con l’assegnazione dei lavori all’impresa che risulterà vincitrice della selezione, come richiesto dal Ministero. Questo finanziamento è un’opportunità unica, forse irripetibile, per poter realizzare un nuovo asilo nido, più moderno ed efficiente, sul territorio di Lazzate, che potrà essere messo a disposizione delle famiglie tramite affidamento del servizio a una gestione esterna. Per questo motivo abbiamo ritenuto congruo anche lo sforzo dell’accensione di un mutuo, possibile grazie alle buone condizioni di salute del nostro bilancio comunale, per poter aggiungere un ulteriore importante servizio a sostegno della natalità per le giovani famiglie”.