Calcio

SARONNO – Nella intensa domenica sportiva a Saronno, si archiviano due risultati negativi sia nel calcio che nel basket. In Eccellenza infatti è arrivata la sconfitta, settima giornata, del Fbc Saronno che in casa si è confrontanto con il quotato Pavia in una sfida per tornare nelle zone alte della classifica, è finita 2-1 per i pavesi e l’allenatore saronnese, Fiorenzo Roncari arrivati martedì scorso alla guida della squadra, non ha nascosto la sua delusione.

Incontro iniziato con premesse diversi, siamo sicuramente partiti bene ma poi i due gol incassati in pochi minuti hanno cambiato le cose e reso tutto molto difficile. Dobbiamo cambiare, essere più determinati. Ci è stato parato un rigore ed abbiamo accorciato le distanze a tempo scaduto, sarebbe potuta andare diversamente. La squadra c’è, dobbiamo migliorare.

Delusione anche per l’Az Robur Saronno battuta nella quasi impossibile trasferta nel bresciano contro la capolista della serie B Nazionale, il Lumezzane. L’allenatore saronnese Stefano Gambaro non cerca scuse.

Obiettivamente, non abbiamo dato l’impressione di poterla vincere, contro avversari fortissimi, ma ci sono spunti su cui lavorare e migliorarci per le partite contro squadre più abbordabili.

21102024