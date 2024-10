CASTIGLIONE OLONA – Lo scorso fine settimana in paese l’evento “Mani tese”, una serata di formazione dedicata alle tecniche di rianimazione e disostruzione delle vie aeree.

L’iniziativa, ospitata al Castello di Monteruzzo di via Marconi, si è articolata in due momenti principali: una prima parte informativa condotta dal personale paramedico, seguita da una sessione pratica in cui i partecipanti hanno potuto mettere in pratica le tecniche apprese. Durante la settimana e nella mattinata odierna, sempre al Castello di Monteruzzo , si sono tenuti invece gli incontri per la vaccinazione antinfluenzale e antipneumococco, a cura dei medici di base di Castiglione Olona. “Un sentito ringraziamento a tutti i medici, ai volontari, alla Protezione Civile Castiglione Olona e ai partecipanti per il loro impegno e contributo” dicono da parte loro i responsabili dell’Amministrazione civica castiglionese.