ORIGGIO – Il Gruppo Panchina Rossa, in collaborazione con Pro Loco, Avis, Consulta Giovanile e l’associazione Anziani Origgesi, ha messo in programma una serata dedicata alla sensibilizzazione sulle malattie sessualmente trasmissibili. L’evento, intitolato “Papilloma Virus: l’importanza della prevenzione“, si terrà martedì 22 ottobre nell’aula “I Sindaci” di via Manzoni a Origgio. L’incontro vedrà come relatore il dottor Thomas Rossi, esperto in ostetricia e ginecologia, con Elisa Ferrario nel ruolo di moderatrice.

L’associazione Panchina Rossa ha spiegato che lo scopo dell’iniziativa è quello di promuovere la salute femminile e discutere temi rilevanti per il benessere delle donne. Già nell’ottobre 2022 era stato organizzato un evento molto partecipato sull’endometriosi, con obiettivi simili. L’associazione ringrazia il comune per il sostegno e invita la cittadinanza a prendere parte numerosa alla serata.

(foto d’archivio)

