Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Oggi alle 19 scontro auto-moto in via Trieste a Caronno Pertusella: sul posto l’ambulanza della Croce azzurra caronnese per soccorrere un ferito, un ragazzo di 18 anni, che non ha comunque riportato gravi conseguenze.

Sull’autostrada A9, allo svincolo con la A8 ed in direzione sud, ennesimo incidente stamane alle 7: si sono scontrate due automobili, è accorsa una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella che ha soccorso un ragazzo di 27 anni ed un uomo di 47 anni, per contusioni comunque di lieve entità.

Incidente stradale la scorsa notte alle 2 lungo la ex Varesina all’altezza della periferia di Cislago, non note le modalità del sinistro nel quale è rimasto contuso un 34enne.

Incidente stradale, anche in questo caso con modalità non note, in via I maggio a Saronno oggi alle 18: è stata soccorsa una donna di 81 anni, non è grave.

Due incidente nel tratto dell’autostrada A9 fra Fino Mornasco e Lomazzo in direzione sud: per tamponamenti alle 5 del mattino sono rimaste ferite un uomo di 40 anni, una donna di 49 anni ed un uomo di 54 anni, ed alle 13.15 un uomo di 40 anni; nessuno in pericolo di vita.

21102024