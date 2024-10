Cronaca

SARONNO – E’ ancora tutta da ricostruire la dinamica dell’incidente avvenuto questa sera, lunedì 21 ottobre, in via Primo maggio. Alcuni automobilisti hanno contattato la polizia locale per una pensionata a terra. Sul posto è accorsa un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno. La donna è stata portata all’ospedale di Saronno in codice verde provata, spaventata ma non in gravi condizioni. Ha riportato diverse contusioni ed escoriazioni e dovrà essere sottoposta ad una serie di accertamenti per verificare che non ci siano altre conseguenze della caduta ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Arrivata sul posto la pattuglia della polizia locale ha iniziato i rilievi. Inizialmente si è parlato dell’impatto con una bicicletta ma poi l’ipotesi più plausibile è sembra quella di una caduta. In ogni caso gli agenti recupereranno, appena le sue condizioni lo consentiranno anche la testimonianza dirimente della vittima.

Nel frattempo nel sottopassaggio si è creata una lunga coda di auto sia in direzione di Uboldo sia del centro di Saronno. Provvidenziale per evitare un blocco totale della circolazione l’intervento in chiave viabilistica della polizia locale.

