Cronaca

SARONNO – Verosimilmente il malvivente l’ha seguita da quando è uscita dal bancomat e l’ha presa di mira in via Cavour dove sentiva di poter avere più successo.

E’ solo grande alla prontezza della pensionata saronnese vittima del borseggio che il colpo è fallito. E’ successo la scorsa settimana nella tarda mattinata. La donna, dopo aver prelevato dei contanti, stava percorrendo via Cavour quando un borseggiatore ha tentato di strapparle la borsetta.

La donna sorpresa ma pronta di riflessi ha trattenuto la borsetta. Il ladro spiazzato non ha potuto far altro che dileguarsi. Spaventata ma in buone condizioni la donna ha fatto ritorno a casa.

Non è la prima volta che la zona di via Cavour diventa teatro di borseggi: nel corso dell’estate un colpo ai danni di un pensionati è stato sventato da un consigliere comunale

(fonte foto: google maps)

