Calcio

SARONNO – Tante emozioni nel weekend sportivo locale appena trascorso. Nel calcio spicca il successo interno della Caronnese che torna in alto, mentre il Fbc Saronno ha perso in casa col Pavia. Nel basket niente da fare per l’Az Robur Saronno impegnata a Lumezzane contro la capolista.

Calcio

Basket

Trasferta tosta e complicata per l’AZ Pneumatica Robur Saronno reduce dalla prima vittoria in campionato e impegnata al PalaLumenergia contro la capolista Virtus Lumezzane per la sesta giornata della Serie B Nazionale Old Wild West.

Volley

Saronno, Caronno e Limbiate oggi sono scese in campo per la seconda giornata del campionato di serie B nazionale di volley maschile.

(foto Andrea Elli: una fase dell’incontro fra Fbc Saronno e Pavia di domenica pomeriggio allo stadio saronnese)

21102024