Cronaca

UBOLDO – E’ stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano il 43enne che oggi pomeriggio, lunedì 21 ottobre, è stato vittima di un infortunio sul lavoro in un’azienda di via Caduti della Liberazione ad Uboldo.

Secondo la prima ricostruzione, fornita dalla centrale operativa Areu, l’uomo poco prima delle 16 sarebbe stato colpito da un ritorno di fiamma mentre miscelava alcune sostanze.

Immediata l’attivazione delle procedure di sicurezza con i colleghi che hanno messo in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno e i mezzi di soccorso. Oltre all’ambulanza della Croce Rossa di Saronno è intervenuta anche l’autoinfermieristica. Il personale sanitario ha prestato le prime cure all’uomo sul posto stabilizzandone le condizione di per il trasporto.

E’ stato portato all’ospedale di Niguarda a Milano in codice rosso visto che le sue condizioni sono gravi a partire dalle ustioni di secondo grado riportate al volto.

In azienda, un plesso produttivo alla periferia cittadina nei pressi dell’uscita autostradale dell’A9, sono intervenuti anche i carabinieri che con i tecnici dell’Ats hanno iniziato subito i rilievi per ricostruire l’accaduto. Oltre a capire come esattamente sia avvenuto l’incidente sarà verificato anche il rispetto delle misure di sicurezza nell’azienda.

