MILANO – Continuano le occasioni di confronto sul territorio promosse dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Romana Dell’Erba, componente della IV Commissione permanente – Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione. “Oggi – afferma Dell’Erba – ho avuto l’opportunità di incontrare il direttore dell’ufficio scolastico provinciale di Varese, Giuseppe Carcano. Un confronto prezioso per discutere le sfide e le opportunità che caratterizzano il nostro sistema educativo”.

“Con circa 105.000 studenti e 15.000 insegnanti nella nostra provincia, – prosegue Dell’Erba – è fondamentale collaborare per migliorare l’esperienza formativa dei ragazzi e per sostenere i docenti nel loro ruolo essenziale. Abbiamo condiviso idee e strategie per promuovere una scuola sempre più inclusiva e di qualità”.

“È emerso – illustra il consigliere – che, nonostante alcune strutture siano datate, il patrimonio scolastico provinciale e comunale è in buone condizioni, garantendo così la sicurezza per tutti gli studenti e il personale”.

“Ringrazio sinceramente – conclude – il direttore Carcano per la sua disponibilità e il suo impegno nel promuovere un’istruzione di alto livello. Insieme, possiamo lavorare per costruire un futuro migliore per i nostri giovani”.