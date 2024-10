Cronaca

GERENZANO / CERIANO LAGHETTO – Grave incidente stradale ieri sera alle 20 a Ceriano Laghetto, sul ponte che consente di passare sopra la linea ferroviaria Saronno-Seregno, e che in quel tratto prende il nome di provinciale 133. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e l’auto-infermieristica, con i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, del comando di Lazzate e Desio, e sono arrivate anche le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Desio. All’origine di tutto lo scontro fra due automobili: nessuno dei quattro feriti (di 37, 58, 60 e 67 snni) è comunque apparso in pericolo di via mentre nel corso delle operazioni di soccorso il ponte è stato temporaneamente chiuso al transito veicolare.

A Gerenzano alle 23 in via Falcone si è ribaltata una autovettura: sono accorsi vigili del fuoco, carabinieri della Compagnia saronnese, auto-infermieristica e ambulanza della Croce rossa di Saronno ed è stato soccorso un ragazzo di 21 anni per lievi contusioni; da quantificare l’entità dei danni materiali.

22102024