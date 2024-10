Basket

SARONNO – Ritornano a disposizione le felpe college dell’Az Pneumatica Robur Saronno impegnata nel campionato di Serie B Nazionale Old Wild West. “Al prezzo di soli 35 euro, potrai seguire la Robur vestito come i ragazzi della prima squadra! – fanno sapere dal club saronnese – Le prenotazioni sono aperte sino a mercoledì 30 ottobre. E’ possibile scrivere per informazioni a [email protected] oppure passare in segreteria al PalaRonchi di via Colombo a Saronno dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 19″.

La Robur torna in campo sabato prossimo alle 17 al Palaborsani di Castellanza per affrontare il Mestre, per il campionato nazionale di serie B.

(foto: capitan Tresso indossa la felpa della Az Robur Saronno basket che è possibile prenotare in questi giorni)

22102024