Calcio

SARONNO – Incassata la quarta sconfitta consecutiva domenica contro il Pavia, il Fbc Saronno va in cerca di riscatto mercoledì sera allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi dove ospita la Rhodense, nell’anticipo della 17′ giornata di Eccellenza.

Incontro senz’altro delicato e complicato contro la formazione dell’altomilanese che dopo un avvio un po’ zoppicante sembra ora avere trovato il ritmo giusto: è una matricola che ha costruito una rosa senz’altro di alto livello. “Sicuramente una avversaria di tutto rispetto ma per quel che ci riguarda dobbiamo subito superare il passo falso di domenica. In spogliatoio nel dopo partita aveva visto molta delusione per il risultato: possiamo fare sicuramente molto meglio e ci aspettano due partite con avversari di alto livello per dimostrarlo; dopo la Rhodense ci attende la Sestese” riepiloga l’allenatore saronnese, Fiorenzo Roncari. Che in questi giorni ha cercato di lavorare soprattutto sui “particolari”, su quelle sviste e disattenzioni che ultimamente sono costate molto care.

Classifica

Solbiatese 19 punti, Mariano 17, Ardor Lazzate 14, Caronnese, Pavia e Vergiatese 12, Rhodense 11, Meda, Ispra e Sestese 10, Lentatese, Fbc Saronno 9, Casteggio e Sedriano 8, Cinisello 5, Robbio Libertas e Base 96 Seveso 1.

22102024