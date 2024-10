iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Grande partecipazione ieri pomeriggio, sabato 19 ottobre, nel castello di Monteruzzo dove si è tenuto l’incontro “Nutrizione e benessere”, parte del programma Castiglione in rosa dedicato alla sensibilizzazione e prevenzione del tumore al seno. La sala era gremita, un segnale che conferma il grande interesse della comunità per iniziative che offrono informazioni preziose su come affrontare queste problematiche.

Durante l’incontro, sono intervenuti esperti come la fisioterapista Ompt Martina Rimoldi, la biologa nutrizionista dott.ssa Sabrina Cicolini, la presidente dell’associazione Caos centro ascolto operate al Seno – Onlus Adele Patrini e il mental coach sportivo e trainer di camminata metabolica Donatello Floris, che ha condotto i partecipanti in una camminata metabolica per le vie del borgo storico.

Significativo e di grande impatto l’intervento di Susanna, una volontaria che ha condiviso la sua toccante testimonianza. Susanna ha sottolineato quanto sia importante il sostegno reciproco per chi affronta queste difficili sfide, evidenziando il valore del volontariato, non solo per chi lo riceve, ma anche per chi lo offre, come forma di supporto personale.

“Un ringraziamento alla Farmacia Comunale Castiglione Olona – così l’amministrazione scrive sulla pagina Facebook ufficiale – dove le donne possono rivolgersi per ottenere informazioni sui centri di screening gratuiti per la prevenzione del tumore al seno. Grazie a tutti i professionisti per la loro professionalità e l’impegno nella divulgazione delle corrette pratiche di prevenzione e a tutte le persone che hanno partecipato, dimostrando grande interesse per questa significativa iniziativa.”