Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota firmata dal direttivo di Con Saronno in merito alla crisi di maggioranza.

“Corrono rapidi i tempi per la discussione in consiglio comunale della mozione di sfiducia presentata nei confronti del Sindaco da parte di 11 consiglieri di opposizione, esclusi i due consiglieri indipendenti.

Riteniamo che sia compito primario della originaria ed originale coalizione sostenitrice del sindaco e della sua giunta impegnarsi per offrire una soluzione alla crisi tutta politica che stiamo vivendo.

Ne attendiamo con curiosità di conoscere gli sviluppi e la composizione verificata di una maggioranza. Da parte nostra, dopo avere rimarcato con legittimo orgoglio di avere supportato il sindaco e di continuare a supportarlo con lealtà, rispetto e competenza, siamo del parere che ogni soluzione debba mantenere un elevato grado di coerenza con l’azione amministrativa derivante dal programma elettorale del 2020 corroborato negli ultimi anni e non comportare sacrifici soli nei nostri confronti: la parabola del figliol prodigo, in questa politica, non ha corso.

Certamente il sindaco, cui va il nostro apprezzamento per l’instancabile impegno che vogliamo continui, e la coalizione ci illustreranno la loro via d’uscita, che noi valuteremo attentamente e con onestà, sul necessario presupposto della salvaguardia dell’interesse della città, senza pensare ad automatiche ripercussioni a livello provinciale.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti