Il mondo delle meme coin continua ad arricchirsi di progetti esilaranti, in grado di divertire ma al tempo stesso potenzialmente redditizi per i primi investitori. FreeDum Fighters è l’ultima arrivata e si tratta di una prevendita che pesca a piene mani dagli ultimi eventi politici degli Stati Uniti: le elezioni 2024. Particolarmente sentite, queste vedono contrapporsi l’ex-presidente Donald Trump e la nuova risorsa dei democratici, Kamala Harris.

Sfruttando il sentimento politico altamente divisivo, il team di sviluppo ha messo in piedi un progetto che scimmiotta le elezioni, contrapponendo due candidati liberamente ispirati a quelli realti ma aggiungendo un twist fantascientifico. Da un lato c’è Magatron, dall’altro Kamacop, tutti e due si dicono dalla parte della libertà contro gli oppressori ma solo uno può vincere. E ciò, possono stabilirlo gli acquirenti, comprando DUM e votando il proprio personaggio preferito.

Come comprare DUM: tutti i passaggi necessari

Per acquistare DUM e partecipare a questa divertente presale, bisogna avere un wallet compatibile e delle criptovalute con le quali comprare il token. Vi indichiamo passo-passo come fare per portare a termine l’operazione.

Primo step: ottenere un wallet

Il wallet è essenziale per disporre di criptovalute, quindi tutti i trader ne hanno uno. Fortunatamente con la crescita esponenziale del settore avrete l’imbarazzo della scelta. FreeDum Fighters ne supporta centinaia, ma quello che abbiamo scelto per guidarvi nella procedura è MetaMask.

Si rivela facile da usare, installabile su browser desktop o su smartphone e anche utile per acquistare criptovalute senza usare altri exchange. Insomma, uno strumento che include tutto il meglio senza complicare la vita ai trader. Sul sito ufficiale potrete scegliere quale versione installare, seguendo tutte le indicazioni a schermo fornite dall’app.

Dopo aver ottenuto il vostro wallet, procedura che non vi richiederà più di cinque minuti di tempo, siete a cavallo e potete passare al secondo step.

Secondo step: acquistare le criptovalute

Usando MetaMask, potete acquistare criptovalute. Il vantaggio è che lo scambio può avvenire usando una carta di credito o di debito, quindi potrete subito entrare nel mondo delle criptovalute senza ulteriori viaggi su altri exchange. Prima di acquistarne, però, verificate sul sito ufficiale di FreeDum Fighters quali sono quelle utilizzate per ottenere DUM.

La lista include ETH, SOL, BNB, USDT e USDC. Quindi potete scegliere una qualsiasi di queste da ottenere sul vostro wallet. Acquistatene tenendo conto che ogni DUM ha un costo al cambio di 0,00005$. Le criptovalute verranno caricate in poco tempo sul wallet e sarete pronti a passare alla fase successiva.

Terzo step: collegare il wallet

Ora, andando sul sito ufficiale della prevendita, potrete notare un pulsante blu con scritto Collega Wallet. Cliccate su questo e vi apparirà una lista di wallet compatibili. Nel caso in questione, dovrete scegliere MetaMask se avete seguito la nostra guida. In caso invece abbiate un altro wallet già pronto, potete selezionarlo dalla lista.

Vi verrà chiesto di confermare il possesso del wallet, generalmente inquadrando un codice QR con il vostro smartphone. Anche in questo caso, in pochi minuti avrete collegato il wallet alla presale, indispensabile sia per l’acquisto, sia per richiedere i token alla fine.

Quarto step: comprare DUM

Sempre dalla pagina principale della prevendita potete acquistare i token DUM. Cliccate sul logo della criptovaluta che intendete usare come merce di scambio. Dopodiché, nel calcolatore in basso, inserite il quantitativo che volete scambiare. Potrete vedere subito l’importo a quanti DUM corrisponde, permettendovi così di stabilire con precisione quanti token otterrete.

Per confermare l’acquisto dovrete anche aprire il vostro wallet e dare il via libera alla transazione. Non vi allarmate se non vedete i token DUM sul wallet immediatamente: ciò avverrà infatti alla fine della prevendita.

Per il momento, però, potete metterli in staking, bloccandoli otterrete un ritorno annuale dinamico, stabilito dall’andamento delle votazioni della prevendita. Il candidato in svantaggio è quello che offre un APY maggiore, quindi scegliete di conseguenza!

Per seguire tutte le fasi della presale, è consigliato partecipare al canale Telegram e unirsi anche alla community sulla pagina social X, dove vengono condivisi annunci, meme a tema e molto altro.

