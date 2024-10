Città

SARONNO – Pedone a terra nel sottopasso. Pensionata investita, colpita da una bici o caduta?

E’ stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano il 43enne che ieri pomeriggio, lunedì 21 ottobre, è stato vittima di un infortunio sul lavoro in un’azienda di via Caduti della Liberazione ad Uboldo. Secondo la prima ricostruzione, fornita dalla centrale operativa Areu, l’uomo poco prima delle 16 sarebbe stato colpito da un ritorno di fiamma mentre miscelava alcune sostanze.

Accoltellamento nel posteggio de Il Centro di Arese, indagini in corso.

Fervono i preparativi per un ritorno in grande stile: domenica 27 ottobre dalle 15 si terrà l’apertura ufficiale della nuova stagione 2024-25 della pista di ghiaccio di via Miola. Un avvio pensato come una vera e propria festa con una giornata dedicata al pattinaggio libero con ingresso gratuito (noleggio pattini a pagamento).

